Ольга Бузова публично призналась в романе с блогером

29.12.2019, 11:30, Разное

В финале шоу «План Б» артистка призналась своему другу Тимуру Батрутдинову в том, что она, наконец, встретила свою любовь. По ее словам, она безмерно счастлива в отношениях с блогером.

Оказалось, что их роман длится уже несколько месяцев. Сейчас молодые люди живут вместе.

«Я решила пропустить «План В» и «План Г» и перешла сразу к «Плану Д». Его зовут Давид», – открыто заявила артистка.

Во время разговора с юмористом Ольга не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Звезда утверждает, именно сейчас поняла фразу «Счастье любит тишину».

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Публикация от Ольга Бузова (@olgabuzovateam) 28 Дек 2019 в 11:24 PST

«Я никому не говорю об этом, просто даже стесняюсь тебе рассказывать, если честно. Это чувство пришло, и ты больше ничего не можешь сделать. Мне так нравится оно, это такое святое, то, что я храню и оберегаю», – призналась исполнительница.

Больше всего Бузову радует тот факт, что они с Манукяном познакомились не во время очередного шоу. Впервые звезды встретились за кадром – во время съемок клипа на песню Ольги «Лайкер». Уже с первого взгляда стало понятно, что между певицей и блогером промелькнула искра. 



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