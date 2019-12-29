Ученые: Чрезмерное употребление сахара негативно воздействует на мужскую сперму

Шведские исследователи провели исследование с участием 15 добровольцев без вредных привычек. Они выяснили, что чрезмерное употребление сахара негативно воздействует на мужскую сперму.

Все участники эксперимента должны были 14 дней придерживаться диеты, но во время второй недели получали 450 грамм сахара. Ученые заметили, что сперматозоиды имели низкую активность во время употребления сладких продуктов. По словам специалиста Аниты Ост, такие показатели дают возможность понять, как отказ от ряда продуктов улучшает здоровье мужчин.

Раньше исследователи проводили опыты на дрозофилах и грызунах. Новое потомство рождалось с лишним весом, если до зачатия самцы включали в рацион еду с сахаром. Они считают, что исследования помогут создать новые методы диагностики спермы, чтобы предотвратить развитие ряда заболеваний.

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