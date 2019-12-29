Началась процедура обмена пленными в Донбассе

В Донбассе началась процедура обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом информирует РИА «Новости».

Представители республик Донбасса ранее отправились на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55». Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных».

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Последнее: В Донбассе началась процедура обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом информирует РИА «Новости». Представители республик Донбасса ранее отправились на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной. Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55». Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных».