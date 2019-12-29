Поклонники заметили оптическую иллюзию на снимке Гагариной

29.12.2019, 11:21, Разное

Полина Гагарина показала в Instagram несколько новых снимков. Однако фанаты увидели оптическую иллюзию на размещенном сюжете.
Из-за необычной фотографии фанаты решили, что у певицы огромный размер ноги, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии. Один из фолловеров предположил, что Гагарина носит обувь 65-го размера. Знаменитость ответила на это высказывание шутливой фразой «такой и есть». Затем поклонница обвинила фотографа в непрофессионализме из-за обмана зрения, который появляется при просмотре снимка.

Кто-то написал, что ступня артистки выглядит больше головы, однако сама знаменитость смотрится отлично. Другие фолловеры засыпали кумира приятными комплиментами, отметив красоту ног исполнительницы.



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Последнее: Полина Гагарина показала в Instagram несколько новых снимков. Однако фанаты увидели оптическую иллюзию на размещенном сюжете. Из-за необычной фотографии фанаты решили, что у певицы огромный размер ноги, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии. Один из фолловеров предположил, что Гагарина носит обувь 65-го размера. Знаменитость ответила на это высказывание шутливой фразой «такой и есть». Затем поклонница обвинила […]

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