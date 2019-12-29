Рыдающая на панихиде Дапкунайте закрыла красное от слез лицо

Актриса Ингеборга

Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом

Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого

человека.

Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей,

Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.

«Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве… Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса», – сказала Ингеборга. Сообщает

сайт «Комсомольская правда».

Напомним, сегодня, 29 декабря в театре «Современник» проходит

гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самого

утра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.

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Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) 26 Дек 2019 в 10:13 PST

Примечательно, что вечером в «Современнике» будут

играть «Три сестры». Постановка пройдет в память о Галине Волчек. Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.

Художественный руководитель театра «Современник»

Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла

от отека головного мозга и легких.

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Последнее: Актриса Ингеборга Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого человека. Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей, Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо. «Я не помню, когда я с […]