Рыдающая на панихиде Дапкунайте закрыла красное от слез лицо

29.12.2019, 11:18, Разное

Актриса Ингеборга
Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом
Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого
человека.

Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей,
Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.

 «Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве… Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса», – сказала Ингеборга. Сообщает
сайт «Комсомольская правда».

Напомним, сегодня, 29 декабря в театре «Современник» проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самого
утра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.

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Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) 26 Дек 2019 в 10:13 PST

Примечательно, что вечером в «Современнике» будут
играть «Три сестры». Постановка пройдет в память о Галине Волчек. Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.

Художественный руководитель театра «Современник»
Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.



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Последнее: Актриса Ингеборга Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого человека. Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей, Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.  «Я не помню, когда я с […]

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