Рыдающая на панихиде Дапкунайте закрыла красное от слез лицо

Актриса Ингеборга
Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом
Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого
человека.
Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей,
Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.
«Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве… Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса», – сказала Ингеборга. Сообщает
сайт «Комсомольская правда».
Напомним, сегодня, 29 декабря в театре «Современник» проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самого
утра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Примечательно, что вечером в «Современнике» будут
играть «Три сестры». Постановка пройдет в память о Галине Волчек. Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.
Художественный руководитель театра «Современник»
Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Актриса Ингеборга Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого человека. Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей, Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо. «Я не помню, когда я с […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СКРЕПОПАНОРАМА: КРЕМЛЁВСКАЯ ПОМОГИНЯ / 24 ноября
- Скандалы: Неизвестная жертва банды Джако / 16 декабря
- Новый год по-австралийски: Крис Хемсворт и Эльза Патаки нашли способ, как спасти свое поместье от небывалой засухи / 21 декабря
- Мнение: Поймай иноагента / 26 ноября
- Модель Хейли Бибер прокомментировала слухи о своей беременности / 30 ноября
- Мнение: Новая сказка // Виолетта Крымская / 22 декабря
- Мнение: Убыль / 27 декабря
- Мнение: Министр обороны Польши: страна готова к оккупации, готовится к войне / 4 декабря