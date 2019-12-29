Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении в аэропорты курилок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, после предполетного досмотра и в транзитных зонах курение будет разрешено в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системой вентиляции». Курилки должны быть сделаны таким образом, чтобы за курением невозможно было наблюдать из других помещений.

Курилки на вокзалах и в аэропортах были закрыты после вступления в силу «антитабачного» закона в 2013 году — курить можно было только в 15 метрах от здания. Вернуть их предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, 12 декабря законопроект прошел третье чтение в Госдуме, 23 декабря его одобрил Совет Федерации.

Источник: Новая газета

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