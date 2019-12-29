Нокаутированному Федором Емельяненко американцу потребовалась помощь медиков

29.12.2019, 11:12, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон после проигрыша россиянину Федору Емельяненко обратился за медицинской помощью, сообщили в Bellator.

«Джексон принял решение обратиться за помощью после консультаций. Необходимо все проверить и посмотреть, чтобы не было проблем. В том числе на предмет травмы головы», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Емельяненко нокаутировал американца Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме.



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