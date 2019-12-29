Умерла звезда сериала «Игра престолов»

Британский актер Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в собственном доме в Белфасте. Причина смерти звезды пока не раскрывается.

Трагическое известие стало ударом для родственников и коллег артиста. «Он был настолько разносторонним, что мог сыграть кого угодно, он был настолько обожаем, что его приглашали на постановки снова и снова», – приводит сообщение агентства The Extras Dept телеканал «Звезда».

Напомним, Эндрю Данбар прославился благодаря роли Старка в культовом сериале «Игра престолов». Актер также снялся в таких проектах, как «Сверхъестественное» и «Звездные врата: Вселенная».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США усилили оперативные мероприятия своих Военно-морских сил в районе Чукотки. Штаты наращивают состав группировок и проводят различные учения, в том числе десантирование, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко. «Чукотское операционное направление, поскольку ВМС США проводят свои оперативные мероприятия на данном направлении», – сказал Биличенко в эфире программы «Военная приемка» […]