Умерла звезда сериала «Игра престолов»

Британский актер Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в собственном доме в Белфасте. Причина смерти звезды пока не раскрывается.
Трагическое известие стало ударом для родственников и коллег артиста. «Он был настолько разносторонним, что мог сыграть кого угодно, он был настолько обожаем, что его приглашали на постановки снова и снова», – приводит сообщение агентства The Extras Dept телеканал «Звезда».
Напомним, Эндрю Данбар прославился благодаря роли Старка в культовом сериале «Игра престолов». Актер также снялся в таких проектах, как «Сверхъестественное» и «Звездные врата: Вселенная».
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