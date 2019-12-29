В рамках обмена украинской стороне могут передать минимум семь военнослужащих – СМИ

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей украинской стороне могут передать минимум семь военнослужащих. Об этом 28 декабря сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Украине могут вернуть военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады Богдана Пантюшенко, которого захватили боевики в районе Донецкого аэропорта; а также Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназа ВСУ, которые попали в плен в районе Дебальцево Донецкой области. Всех троих военнослужащих террористы удерживают с 2015 года.

Кроме них, по данным агентства, Украине могут вернуть старших солдат Александра Геймура и Бориса Пундора, которых боевики захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области. Их машина отклонилась от маршрута.

Также «Интерфакс-Украина» сообщает, что могут быть освобождены майор ВСУ Сергей Иванчук и сержанта Ивана Деева, захваченных террористами «ЛНР» в 2017 году.

Агентство пишет, что по неподтвержденной информации боевики также могут передать Украине военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, захваченного в ноябре 2017 года во время боя в районе Крымского Луганской области и некоторое время считавшегося погибшим, а также военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который был захвачен в мае 2018 года.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Боевики «ЛНР» заявили утром 29 декабря, что отправили удерживаемых украинских заложников к месту обмена на контрольный пункт въезда/выезда «Майорское» в Донецкой области.

По информации журналистки Сони Кошкиной, для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» вылетел самолет из киевского аэропорта «Борисполь».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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