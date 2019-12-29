Мнение: Каких услуг не было в СССР?

Некоторые полагают, будто Советский Союз был страной дорогих товаров и дешёвых услуг. Это не вполне верно, ибо некоторых услуг при советской власти официально не было, неофициально же они стоили настолько дорого, что большая часть людей вообще не подозревала об их существовании.

Классический вопрос с подвохом — «сколько в СССР стоила доставка пиццы?». Все знают, что заказать доставку пиццы на дом в советскую эпоху могли себе позволить только представители высших сословий, так что вопрос куда как глубже, чем кажется. Пицца — не просто итальянская лепёшка с соусом. Пицца — это настоящий символ свободы, куда как более правильный, нежели разрекламированные корпорациями жвачка с колой.

Колу можно заменить водой из-под крана или чаем, без жвачки можно и вовсе обойтись. Однако если ты работаешь или отдыхаешь дома, если ты проголодался, тебе волей-неволей придётся тратить время на поиски еды. Услуга доставки пиццы позволяет купить время — очень важный для человека ресурс. «Круглая лепёшка», как её презрительно называли в комментариях, разделяла два мира: мир, где граждане ежедневно теряли время в бессмысленных очередях, и мир, где граждане ежедневно экономили время, заказывая еду по телефону.

Не было в СССР и многих других услуг, которые кажутся нам сейчас совершенно естественными. Нельзя было зайти в кофейню и заказать эспрессо на вынос, например. Нельзя было заказать строительство дачи по индивидуальному проекту «под ключ». Разумеется, нельзя было купить горящую путёвку в Париж. Пожалуй, в 1980 году подобные фразы прозвучали бы даже не как издевательство, а как что-то непонятное, бессвязный набор слов.

Коллеги, давайте попробуем сегодня ответить в комментариях на два вопроса.

Вопрос первый — почему всех этих услуг не было в Советском Союзе? Большая их часть дёшева и низкотехнологична: стране, запускавшей людей в космос как на конвейере, не составило бы особого труда наладить выпуск «круглых лепёшек» с доставкой на дом.

Вопрос второй — какие ещё услуги были в окружающих капстранах, но отсутствовали при этом в СССР? О чём рассказывали соседям дипломаты, возвратившись из командировок во Францию и Испанию?

Источник: Место для дискуссий

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