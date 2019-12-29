Кудрявцева не хочет знакомить свою дочь с детьми Лазарева: «Они еще маленькие»

Лера Кудрявцева в студии программы «Привет, Андрей» рассказала, почему все еще не познакомила свою дочь с детьми Сергея Лазарева. Как сказала телеведущая, ребята еще слишком маленькие.

Знаменитость отметила, что их наследники еще не могут нормально разговаривать друг с другом. В ходе передачи Малахов поздравил участника «Евровидения» с рождением дочери. В эфире также обсудили, что сын певца посетил вечеринку наследницы Киркорова Аллы-Виктории. «Был только Никита», — поделился артист. Младшему ребенку исполнителя не так давно исполнился год, а старшему уже 5 лет, поэтому он посещает детские праздники. Телешоу посетил также поп-король, который заявил, что Никита Лазарев стал звездой вечера на дне рождении его дочери. Мальчик хорошо исполнил брейк-данс, из-за чего привлек к себе внимание гостей.

В ходе разговора с представителями прессы Кудрявцева шутливо сказала, что они с артистом уже готовятся к будущей свадьбе их детей. Сейчас телеведущая находится в больнице, поскольку недавно перенесла сложную операцию по удалению грудных имплантов. Ранее Лазарев заявлял, что он не одобрял увеличенную грудь актрисы.

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