Опубликован список ненужных в качестве подарка на Новый год гаджетов

29.12.2019, 11:04, Разное

Не секрет, что многие люди хотят получить в подарок на Новый год какой-либо электронный гаджет. Тем не менее, существуют девайсы, которым получатель обрадуется не всегда. Эксперты решили составить список самых безвкусных новогодних устройств.
Прежде всего, стоит выделить внешний аккумулятор. Речь идёт о весьма странном подарке, который человек сможет и сам приобрести в случае надобности. Следом располагается флеш-накопитель: само по себе устройство очень полезное, однако его стоит дарить только в комплекте с чем-либо. Не самым лучшим выбором будет и чехол для смартфонов. По сути, это лишь дополнение к девайсу, также стоит помнить, что угодить человеку порой сложно, не зная досконально его вкусов и предпочтений.

Главный недостаток проводных наушников-затычек как подарка на новогодние праздники – их маленькая стоимость. В таком случае лучше присмотреться к беспроводному аналогу. Последним бессмысленным презентом эксперты назвали зарядку для смартфона, ведь она, как правило, идёт в комплекте с самим устройством.



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