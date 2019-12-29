На Сахалине мужчина затащил раздетую сожительницу в подъезд по лестнице после избиения

На Сахалине житель затащил раздетую сожительницу в подъезд по лестнице после избиения. Свидетели события из Новотроицка даже не пытались вмешаться в ситуации, снимая происходящее на камеру.

Правоохранители выяснили, что на тот момент пострадавшая особа находилась без сознания, но не получила серьезных травм. Инцидент произошел после застолья, когда она в нетрезвом состоянии выбежала на улицу.

Мужчина избил свою подругу, на которой было надето только нижнее белье, после чего решил таким способом забрать ее домой. Также стало известно, что он имеет психическое расстройство, а потому был помещен в клинику.

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