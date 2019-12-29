На Филиппинах погибли более 40 человек из-за тайфуна «Фанфон»

Число погибших от тайфуна «Фанфон» на Филиппинах выросло до 41 человека. Среди погибших — экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра. Порывы ветра достигали 200 км/ч.
Ранее сообщалось о гибели 28 человек.
Десятки тысяч человек до сих пор находятся в центрах временного размещения.
Тайфун повредил более 260 тысяч домов, нарушил электроснабжение и работу интернета.
Власти оценивают ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству региона в $21 млн.
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