На Филиппинах погибли более 40 человек из-за тайфуна «Фанфон»

29.12.2019, 10:57, Новости дня

Число погибших от тайфуна «Фанфон» на Филиппинах выросло до 41 человека. Среди погибших — экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра. Порывы ветра достигали 200 км/ч.

Ранее сообщалось о гибели 28 человек.

Десятки тысяч человек до сих пор находятся в центрах временного размещения.

Тайфун повредил более 260 тысяч домов, нарушил электроснабжение и работу интернета.

Власти оценивают ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству региона в $21 млн.



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