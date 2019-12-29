Компания Mitsubishi планирует отказаться от дизельных моторов

Японская компания Mitsubishi Motors объявила о планах отказаться от выпуска автомобилей, оснащенных дизельными установками.

В свою очередь, уже после 2021 года окончательно будет прекращено производство техники с данным типом агрегатом. Однако специалисты прогнозируют, что некоторых из ранее выпущенных моделей все же могут и далее продолжать обновлять с привычными силовыми установками. Причина отказа от дизельных двигателей связана с общей практикой, которую продолжают применять в Европе.

Таким образом, уже через 10 лет планируется сократить количество автомобилей на данном типе топливе на 40%. Однако в производстве сохранят внедорожники и небольшие грузовики, которые успешно продаются в Европе и США.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты решили составить ТОП-5 самых лучших машин для удовольствия. Для усложнения задачи они решили выбирать исключительно переднеприводные и полноприводные транспортные средства. Каждая модель была проверена на наличие возможных предложений на рынке РФ. Пятое место занимает Mitsubishi 3000 GT II VR-4, выпущенный еще в 1990-х. Впрочем, несмотря на возраст автомобиля его дизайн по-прежнему смотрится интересно. В […]