Компания Mitsubishi планирует отказаться от дизельных моторов

Японская компания Mitsubishi Motors объявила о планах отказаться от выпуска автомобилей, оснащенных дизельными установками.
В свою очередь, уже после 2021 года окончательно будет прекращено производство техники с данным типом агрегатом. Однако специалисты прогнозируют, что некоторых из ранее выпущенных моделей все же могут и далее продолжать обновлять с привычными силовыми установками. Причина отказа от дизельных двигателей связана с общей практикой, которую продолжают применять в Европе.
Таким образом, уже через 10 лет планируется сократить количество автомобилей на данном типе топливе на 40%. Однако в производстве сохранят внедорожники и небольшие грузовики, которые успешно продаются в Европе и США.
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