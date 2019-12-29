Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержал

наследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым,

взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов.

«Беда… Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей.

Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год.

Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца», – сказала дочь Марка

Захарова после со сцены.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре «Современник» проходит

гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.

В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудном

бульваре со стороны «Современника». Толпы людей несут срезы цветов,

чтобы оставить их у гроба Галины Волчек, поклониться пояс, перекреститься. Сообщает

сайт «Комсомольская правда».

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Публикация от ttaro87 (@ttaro87) 28 Дек 2019 в 12:00 PST

Зал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе к

сцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества Галины

Волчек поодаль.

Художественный руководитель театра «Современник»

Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла

от отека головного мозга и легких.

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