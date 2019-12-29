Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

29.12.2019, 10:51, Разное

Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержал
наследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым,
взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов.

«Беда… Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей.
Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год.
Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца», – сказала дочь Марка
Захарова после со сцены.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре «Современник» проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.

В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудном
бульваре со стороны «Современника». Толпы людей несут срезы цветов,
чтобы оставить их у гроба Галины Волчек, поклониться пояс, перекреститься. Сообщает
сайт «Комсомольская правда».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ttaro87 (@ttaro87) 28 Дек 2019 в 12:00 PST

Зал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе к
сцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества Галины
Волчек поодаль.

Художественный руководитель театра «Современник»
Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты решили составить ТОП-5 самых лучших машин для удовольствия. Для усложнения задачи они решили выбирать исключительно переднеприводные и полноприводные транспортные средства. Каждая модель была проверена на наличие возможных предложений на рынке РФ. Пятое место занимает Mitsubishi 3000 GT II VR-4, выпущенный еще в 1990-х. Впрочем, несмотря на возраст автомобиля его дизайн по-прежнему смотрится интересно. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика