Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержал
наследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым,
взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов.
«Беда… Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей.
Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год.
Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца», – сказала дочь Марка
Захарова после со сцены.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре «Современник» проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.
В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудном
бульваре со стороны «Современника». Толпы людей несут срезы цветов,
чтобы оставить их у гроба Галины Волчек, поклониться пояс, перекреститься. Сообщает
сайт «Комсомольская правда».
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Зал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе к
сцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества Галины
Волчек поодаль.
Художественный руководитель театра «Современник»
Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.
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