Финал «Игры престолов», Нотр-Дам, Грета Тунберг — CNN назвал главные события 2019 года

29.12.2019, 10:47, Новости дня

Телеканал CNN составил топ-девять самых значимых событий года. По мнению американских журналистов, в него вошли финал сериала «Игра престолов», первая фотография чёрной дыры, пожар в Нотр-Даме. Но на первом месте в рейтинге находится Грета Тунберг — лидер поколения детей, озабоченных климатом.

2019-й стал знаменательным годом для различных популярных тем от селфи воссоединения актёров сериала «Друзья» до эпичного противостояния спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с президентом США Дональдом Трампом. Мы видели, как интернет ломался снова и снова, пока социальные сети стояли на ушах. Ведущая CNN Брук Болдуин разобрала самые популярные истории года.

БРУК БОЛДУИН, ведущая CNN: От женской сборной США по футболу, требующей равной оплаты труда, до подростка, страстно увлечённого борьбой за сохранение планеты. В 2019-м социальные сети оставались мощным оружием для отстаивания интересов, и, разумеется, здесь публиковали мемы. Итак, вашему вниманию наш топ из девяти популярных историй года. 

Номер девять  «Друзья», которые едва не сломали интернет. Дженнифер Энистон увлеклась Instagram, и интернет просто не смог с этим справиться. Она действительно обрушила своим первым постом собственную страницу. Её первая фотография с эпичным воссоединением «Друзей» сопровождалась подписью: «Теперь мы друзья и в Instagram». Это фото стало самым популярным в Instagram, набрав более 15 миллионов лайков.  

Номер восемь касается ещё более видной особы в Instagram  маленького сына герцога и герцогини Сассекской Арчи Хариссона Маунбеттена-Виндзора, чьё рождение, пол и имя были объявлены в этой социальной сети. Семья регулярно публикует фотографии сына на своей странице в Instagram, прежде чем они появляются где-либо ещё. Это ещё один способ современных членов королевской семьи радикально изменить монархию.

Номер семь – зима пришла, и фанаты остались недовольны. Это был самый долгожданный финал и самое обсуждаемое в Twitter шоу всего 2019 года. И хотя окончание «Игры престолов» раскололо пользователей, их объединил неумышленный продакт-плейсмент  кофейный стаканчик, оставленный на съёмочной площадке. Интернет взорвался от мемов. Официальный аккаунт «Игры престолов» в Twitter ответил: «Новости из Винтерфелла. Латте, которое появилось в эпизоде, было ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай».

Номер шесть.

АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Ещё одна смерть на горе Эверест, в результате чего к настоящему моменту общее число погибших за текущий альпинистский сезон достигло 11 человек.

Эти удивительные фотографии разошлись по интернету. На них видно, как на подходах к вершине столпилось рекордное число альпинистов. Некоторые альпинисты считают, что число жертв в этом году на самом деле связано с этой «пробкой»: приходилось от двух до четырёх часов проводить в ожидании в «зоне смерти» вблизи вершины. Кислорода там в три раза меньше, чем на уровне моря.

Номер пять: научное событие межгалактического масштаба.

КАРЛУШ МОЭДАШ, еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки: Огромный прорыв для человечества!

Первая фотография чёрной дыры.

ШЕПЕРД ДОУЛМАН, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики: Чёрные дыры — самые таинственные объекты во Вселенной. Они окутаны горизонтом событий, их гравитация не позволяет вырваться даже свету.

(Чёрная дыра. — ИноТВ) находится в 55 миллионах световых лет отсюда, в галактике под названием M87. А в нашей галактике большую популярность получило ещё одно фото чёрной дыры — момент, когда исследовательница Кети Боуман обрабатывала первое изображение этого громадного феномена. Чтобы его увидеть, учёные многих стран мира объединили местные телескопы в сеть, создав виртуальную обсерваторию.

Как можно было ожидать, Twitter не мог удержаться от мемов с пончиками.

Номер четыре: пожар-катастрофа в Париже поверг мир в шок.

CNN: Всемирно известный собор Парижской Богоматери горит.

Миллионы людей, не веря своим глазам, смотрели, как языки пламени поглощают Нотр-Дам — собор, которому уже 856 лет, один из символов города.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Башня упала, люди закричали. Это так печально.

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Я думал о том, что горит сердце Парижа.

Люди вышли на улицы, чтобы молиться. А в соцсетях так много людей отдали дань памяти, опубликовав фотографии своих посещений святого места. #NotreDame стал самым популярным новостным хэштегом 2019 года.

Эта потеря пробудила щедрость у ближних и дальних, созданный для восстановления фонд собрал 700 миллионов долларов. Ведутся восстановительные работы.

Номер три: в 2019 году демократы вновь взяли под контроль палату представителей, Нэнси Пелоси опять стала спикером — и героиней некоторых из самых обсуждаемых событий года: от пресловутых аплодисментов во время речи президента о положении дел в стране до упрёка, породившего тысячи мемов с хэштегом #don’tmesswithme («Не злите меня». — ИноТВ).

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Как католичка я возмущена тем, что вы используете слово «ненависть» в предложении, обращённом ко мне. Я не ненавижу никого. Так что не злите меня подобными словами!

И взгляд свысока на президента Трампа, сидящего за столом переговоров напротив. Эта фотография должна была оскорбить, президент подписал её: «Безумная истерика нервной Нэнси». Но фото разошлось по интернету — как образ самой могущественной женщины в Вашингтоне, дающей отпор президенту.

Номер два: женская футбольная команда США вновь доказала, что является лучшей в мире. Социальные сети пестрели поздравлениями, Эллен Дедженерес написала, что её «Кубок мира переполнен». А бывший президент Барак Обама поблагодарил спортсменок за то, что они «сильно вдохновляют женщин и девочек — и каждого человека — во всей стране». Позы игроков во время игры тотчас стали мемами, и многие из игроков обратились с призывами к равной оплате непосредственно к своим фанатам, с помощью своих страниц в соцсетях.

И номер один. Девочка-подросток, объявившая забастовку ради планеты.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка: Наш дом горит.

Человек года по версии журнала Time.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Грядут перемены, нравится вам это или нет.

Грета Тунберг — лидер поколения детей, озабоченных климатом.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Люди страдают! Люди умирают! Целые экосистемы гибнут! Мы находимся на пороге массового вымирания. И всё, что вас заботит, — это деньги и россказни о вечном экономическом росте! Как вы смеете?!

Её страстная речь на саммите ООН по климату подстегнула стремительный рост её популярности в соцсетях, сделав её лицом борьбы за климат в интернете.

Тунберг использовала свою новую платформу, чтобы возглавить климатические забастовки по всему миру: более 40 600 мероприятий прошли в 150 странах. Хештег #climatestrike («Климатическая забастовка». — ИноТВ) занял восьмое место в рейтинге самых популярных в этом году. Так что эта 16-летняя девочка и её армия климатических ребят — это только начало.  

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2019 года.



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