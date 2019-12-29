Финал «Игры престолов», Нотр-Дам, Грета Тунберг — CNN назвал главные события 2019 года

Телеканал CNN составил топ-девять самых значимых событий года. По мнению американских журналистов, в него вошли финал сериала «Игра престолов», первая фотография чёрной дыры, пожар в Нотр-Даме. Но на первом месте в рейтинге находится Грета Тунберг — лидер поколения детей, озабоченных климатом.

2019-й стал знаменательным годом для различных популярных тем от селфи воссоединения актёров сериала «Друзья» до эпичного противостояния спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с президентом США Дональдом Трампом. Мы видели, как интернет ломался снова и снова, пока социальные сети стояли на ушах. Ведущая CNN Брук Болдуин разобрала самые популярные истории года.

БРУК БОЛДУИН, ведущая CNN: От женской сборной США по футболу, требующей равной оплаты труда, до подростка, страстно увлечённого борьбой за сохранение планеты. В 2019-м социальные сети оставались мощным оружием для отстаивания интересов, и, разумеется, здесь публиковали мемы. Итак, вашему вниманию наш топ из девяти популярных историй года.

Номер девять — «Друзья», которые едва не сломали интернет. Дженнифер Энистон увлеклась Instagram, и интернет просто не смог с этим справиться. Она действительно обрушила своим первым постом собственную страницу. Её первая фотография с эпичным воссоединением «Друзей» сопровождалась подписью: «Теперь мы друзья и в Instagram». Это фото стало самым популярным в Instagram, набрав более 15 миллионов лайков.

Номер восемь касается ещё более видной особы в Instagram — маленького сына герцога и герцогини Сассекской Арчи Хариссона Маунбеттена-Виндзора, чьё рождение, пол и имя были объявлены в этой социальной сети. Семья регулярно публикует фотографии сына на своей странице в Instagram, прежде чем они появляются где-либо ещё. Это ещё один способ современных членов королевской семьи радикально изменить монархию.

Номер семь – зима пришла, и фанаты остались недовольны. Это был самый долгожданный финал и самое обсуждаемое в Twitter шоу всего 2019 года. И хотя окончание «Игры престолов» раскололо пользователей, их объединил неумышленный продакт-плейсмент — кофейный стаканчик, оставленный на съёмочной площадке. Интернет взорвался от мемов. Официальный аккаунт «Игры престолов» в Twitter ответил: «Новости из Винтерфелла. Латте, которое появилось в эпизоде, было ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай».

Номер шесть.

АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Ещё одна смерть на горе Эверест, в результате чего к настоящему моменту общее число погибших за текущий альпинистский сезон достигло 11 человек.

Эти удивительные фотографии разошлись по интернету. На них видно, как на подходах к вершине столпилось рекордное число альпинистов. Некоторые альпинисты считают, что число жертв в этом году на самом деле связано с этой «пробкой»: приходилось от двух до четырёх часов проводить в ожидании в «зоне смерти» вблизи вершины. Кислорода там в три раза меньше, чем на уровне моря.

Номер пять: научное событие межгалактического масштаба.

КАРЛУШ МОЭДАШ, еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки: Огромный прорыв для человечества!

Первая фотография чёрной дыры.

ШЕПЕРД ДОУЛМАН, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики: Чёрные дыры — самые таинственные объекты во Вселенной. Они окутаны горизонтом событий, их гравитация не позволяет вырваться даже свету.



(Чёрная дыра. — ИноТВ) находится в 55 миллионах световых лет отсюда, в галактике под названием M87. А в нашей галактике большую популярность получило ещё одно фото чёрной дыры — момент, когда исследовательница Кети Боуман обрабатывала первое изображение этого громадного феномена. Чтобы его увидеть, учёные многих стран мира объединили местные телескопы в сеть, создав виртуальную обсерваторию.

Как можно было ожидать, Twitter не мог удержаться от мемов с пончиками.

Номер четыре: пожар-катастрофа в Париже поверг мир в шок.

CNN: Всемирно известный собор Парижской Богоматери горит.

Миллионы людей, не веря своим глазам, смотрели, как языки пламени поглощают Нотр-Дам — собор, которому уже 856 лет, один из символов города.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Башня упала, люди закричали. Это так печально.

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Я думал о том, что горит сердце Парижа.

Люди вышли на улицы, чтобы молиться. А в соцсетях так много людей отдали дань памяти, опубликовав фотографии своих посещений святого места. #NotreDame стал самым популярным новостным хэштегом 2019 года.

Эта потеря пробудила щедрость у ближних и дальних, созданный для восстановления фонд собрал 700 миллионов долларов. Ведутся восстановительные работы.

Номер три: в 2019 году демократы вновь взяли под контроль палату представителей, Нэнси Пелоси опять стала спикером — и героиней некоторых из самых обсуждаемых событий года: от пресловутых аплодисментов во время речи президента о положении дел в стране до упрёка, породившего тысячи мемов с хэштегом #don’tmesswithme («Не злите меня». — ИноТВ).

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Как католичка я возмущена тем, что вы используете слово «ненависть» в предложении, обращённом ко мне. Я не ненавижу никого. Так что не злите меня подобными словами!

И взгляд свысока на президента Трампа, сидящего за столом переговоров напротив. Эта фотография должна была оскорбить, президент подписал её: «Безумная истерика нервной Нэнси». Но фото разошлось по интернету — как образ самой могущественной женщины в Вашингтоне, дающей отпор президенту.

Номер два: женская футбольная команда США вновь доказала, что является лучшей в мире. Социальные сети пестрели поздравлениями, Эллен Дедженерес написала, что её «Кубок мира переполнен». А бывший президент Барак Обама поблагодарил спортсменок за то, что они «сильно вдохновляют женщин и девочек — и каждого человека — во всей стране». Позы игроков во время игры тотчас стали мемами, и многие из игроков обратились с призывами к равной оплате непосредственно к своим фанатам, с помощью своих страниц в соцсетях.

И номер один. Девочка-подросток, объявившая забастовку ради планеты.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка: Наш дом горит.

Человек года по версии журнала Time.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Грядут перемены, нравится вам это или нет.

Грета Тунберг — лидер поколения детей, озабоченных климатом.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Люди страдают! Люди умирают! Целые экосистемы гибнут! Мы находимся на пороге массового вымирания. И всё, что вас заботит, — это деньги и россказни о вечном экономическом росте! Как вы смеете?!



Её страстная речь на саммите ООН по климату подстегнула стремительный рост её популярности в соцсетях, сделав её лицом борьбы за климат в интернете.

Тунберг использовала свою новую платформу, чтобы возглавить климатические забастовки по всему миру: более 40 600 мероприятий прошли в 150 странах. Хештег #climatestrike («Климатическая забастовка». — ИноТВ) занял восьмое место в рейтинге самых популярных в этом году. Так что эта 16-летняя девочка и её армия климатических ребят — это только начало.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2019 года.

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