В Крыму предложили запустить железнодорожное сообщение с Белоруссией

Белорусская община Крыма намерена поднять вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил глава общины, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.

«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Белоруссией. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения», – сообщил РИА «Новости» Чегринец.

Он уточнил, что члены общины уже готовят обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства РФ и Белоруссии. Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск – Симферополь», – добавил Чегринец.

В понедельник президент Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

В среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. 26 декабря Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

Также в Крыму предложили к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар.





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