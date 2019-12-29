В Крыму предложили запустить железнодорожное сообщение с Белоруссией

Белорусская община Крыма намерена поднять вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил глава общины, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.
«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Белоруссией. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения», – сообщил РИА «Новости» Чегринец.
Он уточнил, что члены общины уже готовят обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства РФ и Белоруссии. Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск – Симферополь», – добавил Чегринец.
В понедельник президент Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.
В среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. 26 декабря Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.
Также в Крыму предложили к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар.
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