Задержан подозреваемый в нападении у синагоги в пригороде Нью-Йорка

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси, по последним данным при инциденте пострадали пять человек.
«Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан», – говорится в сообщении полиции города Рамапо в Facebook. Расследование происшествия продолжается.
Напомним, нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка.
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