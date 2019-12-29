Задержан подозреваемый в нападении у синагоги в пригороде Нью-Йорка

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси, по последним данным при инциденте пострадали пять человек.

«Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан», – говорится в сообщении полиции города Рамапо в Facebook. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка.

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