Мнение: Татуировки как признак быдла

Не удивлюсь, если в первых числах нового года вы попрётесь расписывать под хохлому татуировками свои безобразные туши. Не надо.Татуировки — это уже давно не круто.
До татуировок дорвались даже самые отсталые слои населения.
Во всём цивилизованном мире тату — это признак принадлежности к классу необразованных, бедных, некрасивых людей.
Фото: Getty Images
Все вменяемые люди татуировки сводят, и только колхозники-дебилы их набивают.
Быдло, как и у любой другой класс людей, имеет свои способы самовыражения. Сегодня татуировки являются одним из таких способов.
В голове — примитивное говно, но самовыразиться хочется. Как быдло выражает свой примитивный внутренний мир? Ну, вот так, например:
Фото: Getty Images
В татуировках больше не осталось богемного, гламурного, стильного налёта.
Сегодня татуировками украшает себя преимущественно быдло, а те, кто с быдлом ассоциироваться не хочет, их сводит.
Ясно?
А теперь расскажите мне о своём отношении к татуировкам.
Источник: Лена Миро
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