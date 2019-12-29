Chery выпустит электрический кроссовер в стиле Porsche

Зарубежные инсайдеры анонсировали возможный выпуск китайской компанией Chery собственного электрического кроссовера.

Вместе с тем для производства автомобиля предусмотрели новую инновационную платформу, которая ранее не применялась в отношении данных компаний. Планируемая новинка станет третьей по счету среди электрифицированных машин. Эксперты указали, что внешне данная модель похожа на Porsche Cayenne и Macan.

Кроме того, передняя часть кузова имеет схожие черты с ранее выпущенным кроссовером от Lynk and Co. Автомобиль может также похвастаться двумя электрическими агрегатами и общим запасом хода около 400 километров. Дата официальной премьеры пока не сообщается.

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