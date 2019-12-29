Обмен удерживаемыми лицами. Из «Борисполя» вылетел военный борт – журналистка

Для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» вылетел самолет из киевского аэропорта «Борисполь», сообщила 29 декабря в Telegram журналистка Соня Кошкина.

«Только что специальный военный борт вылетел из «Борисполя». Буквально пару минут тому», – написала она в 9.11.

Обмен запланирован в пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области в 11.00. По решению командования операции Объединенных сил, КППВ сегодня закрыто.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы «ДНР» также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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