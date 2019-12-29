Редкий ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине

В Украине появилась в продаже уникальная версия советской модели ВАЗ-2109.

Главным достоинством и особенностью автомобиля является то, что передняя панель полностью изготовлена из дерева, покрытого лаком. Уникальное исполнение интерьера салона было применено нынешним владельцем автомобиля. Абсолютно все детали передней панели выполнены из дерева, включая рулевое колесо.

Данная модель получила 1,3-литровый бензиновый двигатель, а также экземпляр имеет газобалонную установку. Общий пробег модели составляет 5,5 тысяч километров. Стоимость редкого экземпляра ВАЗ-2109 составила 81 тысячу рублей. Специалисты уверены, что данная модель сможет легко найти нового клиента из-за уникальной панели и доступной цены.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В студии «Вечернего Урганта» музыкант решил пошутить над своим коллегой. Сергей Шнуров высмеял Валерия Сюткина, заявив, что после него остается много песка. В ходе беседы с лидером «Ленинграда» журналист высказал мнение, что он может стать «лучшим членом жюри» 8-го сезона популярного проекта. Вот только Шнуров рассказал о серьезной конкуренции среди наставников, вспомнив о Сюткине. Как […]