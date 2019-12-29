Чистокровную еврейку Волчек отпели в православном храме

29.12.2019, 10:26, Разное

От рождения Волчек была Галиной Беровной. Ее отец – Бер Израилевич Волчек, а мама – Вера Исааковна Маймина.

«Но еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – принавалась Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова «Троица», «Красная горка» и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения».

При этом православие было ей ментально ближе. Именно поэтому вечером 28 декабря Галину Волчек отпевали в храме Софии Премудрости Божией, что напротив Кремля. Там, же где в свое время отпевали других выходецев «Современника»: Олега Табакова, Аллу Покровскую, Виктора Гвоздицкого. Службу вел настоятель – протоиерей Владимир Волгин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Похоронят худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище возле бывшего мужа – Евгения Евстигнеева. Как говорят, на могиле Галины Беровны поставят на первое время простой деревянный крест, а спустя год там появится и памятник.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: От рождения Волчек была Галиной Беровной. Ее отец – Бер Израилевич Волчек, а мама – Вера Исааковна Маймина. «Но еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – принавалась Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова «Троица», «Красная горка» и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика