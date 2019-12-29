Чистокровную еврейку Волчек отпели в православном храме

От рождения Волчек была Галиной Беровной. Ее отец – Бер Израилевич Волчек, а мама – Вера Исааковна Маймина.

«Но еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – принавалась Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова «Троица», «Красная горка» и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения».

При этом православие было ей ментально ближе. Именно поэтому вечером 28 декабря Галину Волчек отпевали в храме Софии Премудрости Божией, что напротив Кремля. Там, же где в свое время отпевали других выходецев «Современника»: Олега Табакова, Аллу Покровскую, Виктора Гвоздицкого. Службу вел настоятель – протоиерей Владимир Волгин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Похоронят худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище возле бывшего мужа – Евгения Евстигнеева. Как говорят, на могиле Галины Беровны поставят на первое время простой деревянный крест, а спустя год там появится и памятник.

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Последнее: От рождения Волчек была Галиной Беровной. Ее отец – Бер Израилевич Волчек, а мама – Вера Исааковна Маймина. «Но еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – принавалась Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова «Троица», «Красная горка» и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто […]