Угощения с новогоднего стола провоцируют развитие болезней ЖКТ у животных

Ветеринары рассказали, что после новогодних праздников многие люди обращаются в клиники из-за проблем с питомцами. Угощения со стола провоцируют развитие болезней ЖКТ у животных из-за обилия жирных и острых продуктов.

Специалисты запрещают кормить кошек и собак салатами, колбасой и сладостями. Такие блюда являются для их организма ядом, вызывая гастрит, отравления, диабет и проблемы с органами пищеварения. Также не стоит давать питомцам косточки птицы, способные повредить кишечник и стать причиной летального исхода.

Ветеринары просят владельцев собак не играть с ними в нетрезвом виде, а также не брать с собой на перекур. Лучше во время застолья просто закрыть животное в другой комнате, не забывая периодически проведывать.

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Последнее: Ветеринары рассказали, что после новогодних праздников многие люди обращаются в клиники из-за проблем с питомцами. Угощения со стола провоцируют развитие болезней ЖКТ у животных из-за обилия жирных и острых продуктов. Специалисты запрещают кормить кошек и собак салатами, колбасой и сладостями. Такие блюда являются для их организма ядом, вызывая гастрит, отравления, диабет и проблемы с органами […]