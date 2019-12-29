Линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса представили на Украине

29.12.2019, 10:19, Новости дня

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.

Продемонстрированы перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak, говорится в видео на YouTube-канале КБ «Южное».

По данным предприятия, ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 – 93 тонны, Mayak-SH-6 – 109 тонн, Mayak-SH-7 – 125 тонн. Отмечается, что цифры в названиях ракете соответствуют  количеству боковых блоков. При этом принцип унификации позволяет создавать различные модификации этих ракет.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны космические планы Украины, и что может на деле произвести сегодня украинский «космический кластер».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak. Продемонстрированы перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak, говорится в видео на YouTube-канале КБ «Южное». По данным предприятия, ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 – 93 тонны, Mayak-SH-6 – 109 тонн, Mayak-SH-7 – 125 тонн. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика