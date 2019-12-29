Линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса представили на Украине

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.

Продемонстрированы перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak, говорится в видео на YouTube-канале КБ «Южное».

По данным предприятия, ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 – 93 тонны, Mayak-SH-6 – 109 тонн, Mayak-SH-7 – 125 тонн. Отмечается, что цифры в названиях ракете соответствуют количеству боковых блоков. При этом принцип унификации позволяет создавать различные модификации этих ракет.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны космические планы Украины, и что может на деле произвести сегодня украинский «космический кластер».

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Последнее: Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak. Продемонстрированы перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak, говорится в видео на YouTube-канале КБ «Южное». По данным предприятия, ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 – 93 тонны, Mayak-SH-6 – 109 тонн, Mayak-SH-7 – 125 тонн. […]