Представлена новая версия Toyota Land Cruiser Commercial

Сегодня стало известно, что новый внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую модификацию с приставкой Commercial.
В частности, клиенты уже могут воспользоваться предварительным заказом на покупку автомобиля, который получил расширенное оснащение. Разработчики увеличили колесную базу, а также предусмотрели крупные зеркала и 19-дюймовые колесные диски. В салоне Commercial применили 8-дюймовый дисплей, работающий в рамках встроенного мультимедийного комплекса.
Кроме того, автомобиль получил 9 колонок аудио-системы, двухзонный климат контроль. Под капотом установили 2,8-литровый бензиновый мотор с мощностью 176 л.с. Стартовая цена новинки составляет 42,8 тысяч долларов. Продажи начнутся уже к весне следующего года.
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Последнее: Сегодня стало известно, что новый внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую модификацию с приставкой Commercial. В частности, клиенты уже могут воспользоваться предварительным заказом на покупку автомобиля, который получил расширенное оснащение. Разработчики увеличили колесную базу, а также предусмотрели крупные зеркала и 19-дюймовые колесные диски. В салоне Commercial применили 8-дюймовый дисплей, работающий в рамках встроенного мультимедийного комплекса. […]
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