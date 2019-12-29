Новое поколение Kia Optima не поступит в Европу

Обновленная модель Kia Optima не будет продаваться на европейском рынке.

В частности, один из руководителей бренда напомнил о больших успех автомобиля на глобальном рынке, тогда как за последние 10 лет выпущенный экземпляр сумел завоевать внимание миллионов клиентов. В свою очередь, причины ухода Kia Optima с рынка Европы пока не называются. Некоторые специалисты прогнозируют, что падение спроса связано с тем, что автомобиль не сумел получить достаточный спрос на местном рынке.

Напомним, обновленное поколение Kia Optima получило светодиодную головную оптику, улучшенную решетку радиатора, а также видоизмененный капот. Кроме того, автомобиль отличается формой бамперов и некоторыми другими внешними параметрами.

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