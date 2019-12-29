Новое поколение Kia Optima не поступит в Европу

Обновленная модель Kia Optima не будет продаваться на европейском рынке.
В частности, один из руководителей бренда напомнил о больших успех автомобиля на глобальном рынке, тогда как за последние 10 лет выпущенный экземпляр сумел завоевать внимание миллионов клиентов. В свою очередь, причины ухода Kia Optima с рынка Европы пока не называются. Некоторые специалисты прогнозируют, что падение спроса связано с тем, что автомобиль не сумел получить достаточный спрос на местном рынке.
Напомним, обновленное поколение Kia Optima получило светодиодную головную оптику, улучшенную решетку радиатора, а также видоизмененный капот. Кроме того, автомобиль отличается формой бамперов и некоторыми другими внешними параметрами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня стало известно, что новый внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую модификацию с приставкой Commercial. В частности, клиенты уже могут воспользоваться предварительным заказом на покупку автомобиля, который получил расширенное оснащение. Разработчики увеличили колесную базу, а также предусмотрели крупные зеркала и 19-дюймовые колесные диски. В салоне Commercial применили 8-дюймовый дисплей, работающий в рамках встроенного мультимедийного комплекса. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Валентина Семеренко заняла девятое место в спринте Кубка мира по биатлону, Пидгрушная – 12-я / 13 декабря
- Милованов о партиях, выступающих против продажи земли: Часть из этих сил получает финансирование от «теневого» рынка земли / 24 декабря
- Сирийская армия освободила стратегически важный поселок в Идлибе / 23 декабря
- «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в «Эль-Класико» / 18 декабря
- Компания АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Vesta Exclusive / 2 декабря
- Кабмин подал парламенту закон о запрете возвращения «ПриватБанка» Коломойскому / 11 декабря
- Иванисов не учился в университетах, которые он указывал в биографиях / 28 ноября
- Убийство трехлетнего мальчика. Грановский и «Буквы» ответили на заявление Соболева / 4 декабря