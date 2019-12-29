Прикованная к инвалидной коляске Волчек встала перед смертью

Впервые Галину Борисовну в инвалидной коляске заметили в 2017-ом году в Кремле на церемонии награждения званием «Герой труда». Тогда многие предположили, что Волчек «парализована». Но ее близкие рассказали, что случилось на самом деле.
Худрук «Современника», как оказалось, перемещалась в инвалидном кресле из-за серьезных проблемы со спиной – еще в 2014 году ей диагностировали межпозвонковую грыжу. Ослабленные грыжей диски в этом случае плохо фиксируют позвонки тела по физиологической оси, увеличивая нагрузку на мышцы и причиняя нестерпимую боль. А если учесть вес тела и постоянное физическое напряжение…
Долгое время Волчек боролась со своим состоянием, затем решила поберечь себя, пересев в инвалидное кресло. Врачи предлагали ей сделать операцию на позвоночнике, но без гарантий того, что боли пройдут. Актриса отказалась, поскольку ее больное сердце могло не выдержать наркоза.
В начале июня, когда Галина Волчек вдруг стала тяжело дышать, задыхаться, попала в больницу. Но уже в августе хвасталась подруге: «Видела мои ножки? Как в молодости стали, никаких отеков больше».
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⚡️Умерла актриса Галина Волчек. Приносим свои соболезнования близким.
А 19 декабря Галина Борисовна, праздновала в театре 86-й день рождения. «Сейчас я постараюсь в первый раз… встать… перед вами», – сказала она молодой труппе театра. И, действительно, медленно, но уверенно под крики «браво» встала с инвалидного кресла. Через неделю ее сердце перестанет биться…
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Последнее: Впервые Галину Борисовну в инвалидной коляске заметили в 2017-ом году в Кремле на церемонии награждения званием «Герой труда». Тогда многие предположили, что Волчек «парализована». Но ее близкие рассказали, что случилось на самом деле. Худрук «Современника», как оказалось, перемещалась в инвалидном кресле из-за серьезных проблемы со спиной – еще в 2014 году ей диагностировали межпозвонковую грыжу. […]
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