Эксперты: 5G может мешать прогнозам погоды

Посредством технологии 5G у пользователей появляется возможность для более быстрой скорости загрузки и большего количества способов для подключения разных девайсов. Эксперты считают, что у пятого поколения мобильных сетей есть один недостаток – оно помешает метеорологам создавать прогноз погоды.
Это связано с частотами 5G, которые идентичным тем, с которых молекулы водяного пара способны вибрировать в атмосфере. В случае появления случайных сигналов мобильной связи в этом районе, они будут действовать как шум, не дающий метеорологам получать правильные сведения. На сегодняшний день спутники могут отслеживать вышеназванные колебания и получать информацию, которую эксперты используют для создания 3-дневного прогноза погоды.
Американские специалисты опасаются, что из-за этой проблемы возможен сценарий возврата прогнозирования погодных условий, существовавшего еще 30-35 лет назад. Данные о приближающемся стихийном бедствии могут быть не такими надежными, как сейчас. Впрочем, сотрудники ведомств NASA и NOAA считают данные выводы немного преувеличенными.
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Последнее: Посредством технологии 5G у пользователей появляется возможность для более быстрой скорости загрузки и большего количества способов для подключения разных девайсов. Эксперты считают, что у пятого поколения мобильных сетей есть один недостаток – оно помешает метеорологам создавать прогноз погоды. Это связано с частотами 5G, которые идентичным тем, с которых молекулы водяного пара способны вибрировать в атмосфере. […]
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