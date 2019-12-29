Психолог Лоуренс Сэмюель назвал 12 способов стать счастливее в Новом году

Психолог назвал 12 способов, которые помогут человеку стать счастливее в Новом году. По словам Лоуренса Сэмюеля, следует наслаждаться каждым моментом и отпустить прошлое.

Как сказал эксперт, счастье является одной из самых неопределенных эмоций, что усложняет его реализацию по той причине, что этого просто не хотят. Вопреки серьезным преградам решение все-таки существует. Психолог советует в Новом 2020 году думать позитивно, ведь это очень важно для поддержания главного жизненного правила. Также хорошо иметь цель и жить настоящим. Специалист рекомендует принимать реальность, забыв о прошлом.

Еще одним способом стать счастливее является умение ценить то, что есть. Не нужно сравнивать себя со снимками звезд в интернете, как считает Лоуренс Сэмюель. Счастливые личности – скромные, на что следует обратить внимание. Это же касается и доброты, являющейся мощным источником положительных эмоций.

Проявление щедрости, даже в небольших суммах также окажет свое влияние. Можно радовать маленькими подарками близких. Психолог отметил: в 2020 году нужно избегать суеты и относиться к жизни, как к постоянной возможности познавать новое, сохранять веру и одаривать любовью окружающих.

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