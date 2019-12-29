У Зеленского приказали уничтожить доказательства вины осужденных за массовое убийство в Харькове

Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными, а доказательства уничтожат
Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове уничтожат. Об этом заявил судья во время чтения приговора. Трансляцию заседания показывали UA:Харків.
«Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить», — сказал он.
[media=https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/867407257010673/]
Осужденные своей вины не признали.
22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения.
Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.
Сообщалось, что РФ принципиально требует отдать харьковских террористов.
Сегодня троих фигурантов дела осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена пленными.
Боевики будут выданы России по договоренности между Путиным и Зеленским.
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Последнее: Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными, а доказательства уничтожат Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове уничтожат. Об этом заявил судья во время чтения приговора. Трансляцию заседания показывали UA:Харків. «Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить», — сказал он. [media=https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/867407257010673/] Осужденные своей вины не признали. […]
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