Кого отпускает ЗЕ, если Порох «никого не садил?

Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он “никого не посадил”.

Непонятно только – кого же теперь выпускает зеленский, если “никто не сидел”?

Этот “обмен” угрожает стать самым позорным за всю историю Украины.

Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов.

Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.

Все причастные к этому, должны помнить две вещи:

– вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;

– закон бумеранга никто не отменял.

И мне интересно, куда делись наклейки “ЗЕко-манда” с автомобилей?

Наклейте их обратно на авто, люди должны знать “героев”, которые привели к власти Антимайдан.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал…

Слава Украине!

И.Лютый

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