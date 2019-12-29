Ольга Бузова перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном

Я решила пропустить «план Б» и перейти к «плану Д». Его зовут Давид. Мы живем вместе, —
призналась Ольга Тимуру Батрутдинову.
И не стала отрицать: речь от том самом Давиде Манукяне, 26-летнем блогере родом из Новосибирска, с которым она познакомилась на съемках своего клипа на песню «Лайкер», где Ольга и Давид сыграли влюбленных, бурно выясняющих отношения.
А вот о романтических отношениях между ними заговорили после подозрительной активности в соцсетях: в комментариях Манукян как бы между делом признавался Бузовой в любви, а та отвечала ему взаимностью — изображением сердечка в ответ. Общественности же пара долгое время заявляла, что отношения между ними исключительно дружеские. А Манукян говорил, что это и вовсе коллаборация — ради хайпа. Имя Бузовой действительно может творить чудеса — за несколько недель количество подписчиков в Instagram Давида выросло почти до 87 тысяч.
Все началось за кадром, когда не было камер, не было редакторов. Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Я очень счастлива. Прям до дрожи… Я никому об этом не говорила, ведь счастье любит тишину. Не знаю, получится ли это сохранить, потому что моя жизнь все время на виду, —
рассказала в эфире шоу «План Б» Ольга.
Напомним, в 2017 году Ольга Бузова разошлась с мужем, тогда еще полузащитником «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрием Тарасовым. Они были вместе с 2012 года и развелись в декабре 2017-го. По слухам, одной из причин расставания «тарабузиков» (так прозвали пару их поклонники) стала измена Дмитрия с Анастасией Костенко, ставшей впоследствии новой женой футболиста.
Разрыв с Тарасовым Бузова переживала очень болезненно. И пока тот устраивал личную жизнь, она так и не смогла найти себе достойного мужчину:
После развода в моей спальне был один мужчина за два года. Я очень долго переживала состояние после развода и не могла месяцами к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров, хочу вести достойный образ жизни. Я не понимаю, что значит секс для здоровья! Для здоровья это вода по утрам, спорт. То же самое что «ты должна родить». Я не должна. Также я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной, — говорила Бузова в интервью Ксении Собчак весной этого года.
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Последнее: Я решила пропустить «план Б» и перейти к «плану Д». Его зовут Давид. Мы живем вместе, — призналась Ольга Тимуру Батрутдинову. И не стала отрицать: речь от том самом Давиде Манукяне, 26-летнем блогере родом из Новосибирска, с которым она познакомилась на съемках своего клипа на песню «Лайкер», где Ольга и Давид сыграли влюбленных, бурно выясняющих отношения. […]
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