«Проститутка!»: разъяренный Разин набросился на Баскова

29.12.2019, 9:51, Разное

28 декабря в эфире федерального телеканала был показан новый выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Одним из гостей передачи стал певец Юрий Шатунов. На съемочной площадке артист заявил, что продюсер Андрей Разин использует запись его голоса на своих выступлениях. 

Материал дополняется.



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Последнее: 28 декабря в эфире федерального телеканала был показан новый выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Одним из гостей передачи стал певец Юрий Шатунов. На съемочной площадке артист заявил, что продюсер Андрей Разин использует запись его голоса на своих выступлениях.  Материал дополняется.

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