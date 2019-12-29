Постоянное покашливание у здорового человека является симптомом дисбаланса в организме

Многие люди жалуются на постоянное покашливание, хотя не имеют проблем со здоровьем. Медики рассказали, что оно является симптомом дисбаланса в организме, а также может длиться долгое время.
Данный процесс связан с работой слизистых оболочек, которые не всегда могут очиститься от пыли и частиц, попадающих вместе с воздухом. В таком случае кашель является защитной реакцией организма, но не стоит сразу употреблять лекарственные препараты.
Медики советуют проанализировать причину его возникновения. Это может быть курение или сухой воздух в помещении, где работают кондиционеры. Если симптомы покашливания продолжаются длительное время, нужно пройти обследование, чтобы не допустить развития бронхита, трахеита, туберкулеза или болезней сердца.
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