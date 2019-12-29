Диетологи рассказали о пользе рапсового масла для организма человека

Многие россияне предпочитают не покупать рапсовое масло, заменяя его другими аналогами. Диетологи рассказали о пользе данного продукта для организма человека.
Оказалось, что в его состав входит большое количество омега-3, омега-6 и омега-9, а также витамины. Это делает рапсовое масло полезнее оливкового, но в продукте отсутствуют консерванты и трансжиры.
Диетологи рекомендуют использовать его для готовки блюд, а медики выяснили, что масло успешно борется с рядом заболеваний. Оно должно быть в рационе человека, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, нормализовать уровень холестерина, а также защитить организм от инсульта.
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