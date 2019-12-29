Российские хоккеисты одержали оглушительную победу над канадцами

Сборная России одержала победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов и Денисенко.
Напомним, в первом матче группового этапа российские спортсмены проиграли чехам со счетом 3:4. В воскресенье, 29 декабря, сборная России сразится на льду с командой США.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» вылетел самолет из киевского аэропорта «Борисполь», сообщила 29 декабря в Telegram журналистка Соня Кошкина. «Только что специальный военный борт вылетел из «Борисполя». Буквально пару минут тому», – написала она в 9.11. Обмен запланирован в пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области в 11.00. По […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Париже умер французский модельер Унгаро / 22 декабря
- Володин счел угрозой для РФ заявление японских коммунистов по Курилам / 15 декабря
- Цыпкин обматерил Собчак из-за обнаженных фото своей жены / 18 декабря
- Путин ответил вопросом на вопрос о «российских наемниках» / 19 декабря
- Соловьев поблагодарил Путина за слова о польском после в нацистской Германии / 25 декабря
- Суд в США вынес приговор бывшему партнеру Манафорта Гейтсу / 18 декабря
- Разумков заявил, что Иванисова исключили из фракции «Слуга народа» 2 декабря / 3 декабря
- Автоновости: Volkswagen пообещал россиянам три новинки / 10 декабря