ГСЧС предупредила о гололеде в Украине 29 декабря

29 декабря в Украине на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщил пресс-центр Гослужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«29 декабря на дорогах страны, кроме юга, – гололедица (I уровень опасности, желтый)», –говорится в сообщении.
Также в Киеве 29 и 30 декабря ожидается гололед на дорогах (I уровень опасности, желтый).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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