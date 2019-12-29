ГСЧС предупредила о гололеде в Украине 29 декабря

29 декабря в Украине на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщил пресс-центр Гослужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«29 декабря на дорогах страны, кроме юга, – гололедица (I уровень опасности, желтый)», –говорится в сообщении.

Также в Киеве 29 и 30 декабря ожидается гололед на дорогах (I уровень опасности, желтый).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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