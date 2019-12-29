Опубликована полная хронология крушения самолета в Казахстане

Международный аэропорт Алматы опубликовал полную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air. Борт пропал с радаров через минуту после взлета, говорится в сообщении воздушной гавани.

«В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта», – говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Согласно опубликованным данным, посадка на рейс закончилась в 07.03 по местному времени (4.03 мск).

Взлет произошел в 07.21 (4.21 мск), однако в 07.22 (4.22 мск) борт уже пропал с радаров. Через две минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной службы аэропорта.

Первый пожарно-спасательный расчет службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП) прибыл на место катастрофы в 07.36 (4.36 мск) и начал эвакуацию пассажиров. В 07.42 (4.42) на место авиаинцидента прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

К 08.10 (5.10 мск) с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

Отмечается, что в первые минуты после авиакатастрофы на место крушения прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

Напомним, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан с 100 человек на борту потерпел крушение 27 декабря. Погибли 12 человек, 49 пострадали. Черный ящик разбившегося самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы.

В числе вероятных версий причин инцидента рассматривается техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.





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