Поклонники одобрили два новогодних образа невестки Орбакайте Алёны Красновой

Алёна Краснова приняла участие в новогодней фотосессии. Невестка Кристины Орбакайте показала в Instagram два стильных образа для праздника, которые одобрили поклонники.

Внук Пугачевой Никита Пресняков давно живет самостоятельно. После свадьбы в 2017 году он счастлив в браке со своей избранницей. Пара много путешествует, хотя недавно Краснова рассказала, что часто отдыхает одна. Это связано с тем, что сын Орбакайте музыкант и кроме репетиций с группой он еще сочиняет песни. Как отметили супруги, разлука благоприятно влияет на их отношения. На сцене звездная мать артиста всегда выступает в женственных образах, однако и ее невестка одевается довольно стильно. Она разбирается в трендах, поскольку сама является моделью.

Накануне Краснова снялась в новогодней фотосессии, в ходе которой позировала у праздничной ёлки. Сначала она порадовала публику нарядом из белого свитера оверсайз с серебристыми короткими шортами, украшенными пайетками. Волосы жена исполнителя собрала в пучок, чтобы продемонстрировать серьги-кольца. Образ родственницы Орбакайте дополнили клатч и туфли-лодочки в тон. Кроме этого, жена Преснякова показала еще один наряд, переодевшись в розовое платье-комбинацию.

Поклонники одобрили фотосессию модели положительными комментариями. Многим больше понравился первый образ невестки певицы, однако других впечатлил второй. «Красивая», «Оба образа огонь», — писали фолловеры.

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