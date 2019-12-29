Бывший пресс-секретарь Белого дома — чем дольше говорят об импичменте, тем выгоднее это для Трампа

Объявив импичмент Трампу, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси удовлетворила требования крайне левых членов своей партии, рассуждает в эфире Fox News бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Теперь, по его словам, Пелоси предпочла бы закрыть тему и двигаться дальше, поскольку продолжение истории с импичментом на руку Трампу.

ШОН СПАЙСЕР, бывший пресс-секретарь Белого дома: Да, я думаю, здесь есть два момента. Во-первых, президент разоблачает явное лицемерие в том, что произошло. Но кроме того… Я просто хочу, чтобы все понимали — и, думаю, все понимают, — что это был чисто политический процесс.

Что же касается (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси… Послушайте, её заставили, она сопротивлялась как могла. О ней можно говорить что угодно, но она великолепный тактик. И она знала, что у неё в палате представителей небольшой перевес в 18 мест, 31 член её партии избран от округов, в которых победил Трамп.

Итак, то, что палата представителей заняла эту крайне левую, радикальную позицию, менее чем за год до выборов, — это способ удовлетворить крайне левую, прогрессистски настроенную часть партии, к которой относится (конгрессмен США. — ИноТВ) Александрия Окасио-Кортес и её «отряд». Таким образом, конгрессмены с «правой» стороны Демократической партии, если такая сторона вообще существует, оказывались в большой опасности.

И она (Нэнси Пелоси. — ИноТВ) знает, что теперь, когда она для галочки объявила ему импичмент, она может попробовать выпутаться из этой ситуации, не двигая дело дальше. Потому что, судя по всему, чем дольше говорят об импичменте, тем это выгоднее президенту.

Ясно. Но тогда ей нет смысла растягивать процесс. Если то, что вы говорите, правда, ей нет смысла держать эти обвинения у себя в кармане обвинения, не передавая их (в сенат. — ИноТВ).

ШОН СПАЙСЕР: Дело вот в чём. Ответ нам пока неизвестен. Но это разные вещи: растягивать процесс и спустить его на тормозах. Помните, на следующий день после импичмента, на следующее утро, она вновь была в палате представителей, репортёры расспрашивали её про импичмент, и она сказала: «Больше никаких вопросов об импичменте».

Похоже, эта женщина не хочет растягивать процесс. Она на самом деле хочет его спрятать. Она хочет, чтобы это записали ей в актив, она хочет сказать: «Мы объявили ему импичмент, теперь давайте забудем об этом, перейдём к другим, двухпартийным делам и покажем, что мы все можем работать вместе».

Она проделала всё это, чтобы предотвратить психоз крайне левых. Так что я не знаю, хочет ли она… Только подумайте, скольким сенаторам, баллотирующимся в президенты от Демократической партии, придётся вернуться, поселиться в Вашингтоне и слушать, как всё это длится и длится. Это вредит её партии. Если подумать о (кандидатах в президенты. — ИноТВ) Сандерсе, Уоррен, Букере и Клобучар, всем им придётся прервать предвыборную кампанию, сидеть и смотреть на всё это. Это плохо для её партии.

Так что, думаю, будь её воля, она бы сказала: «Я объявила импичмент президенту, давайте двигаться дальше».

Дата выхода в эфир 26 декабря 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» вылетел самолет из киевского аэропорта «Борисполь», сообщила 29 декабря в Telegram журналистка Соня Кошкина. «Только что специальный военный борт вылетел из «Борисполя». Буквально пару минут тому», – написала она в 9.11. Обмен запланирован в пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области в 11.00. По […]