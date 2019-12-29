Человеком 2019 года по версии Незыгаря стал якутский шаман.

29.12.2019, 8:57, Разное

Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля.

У якутского шамана стали появляться последователи.

Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений.

Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан.

Стоит ли говорить, что феномен якутского шамана (уже ставший народным мифом-троллингом власти) появился не случайно.

Если народ не может менять власть при помощи выборов — обязательно появится Шаман.

Якутский шаман получил свою поппулярность как троллинг власти- и местной, и центральной.

Да — это пример культуры балагана, каранвала . Пока шаман -это весело и смешно.

Но шаман вполне способен материлизоваться в силу запроса на радикализм.

Надо ли напоминать, что в российской истории было немало примеров таких «шаманов» — и чем все это заканчивалось мы тоже хорошо знаем.

Хотя дело не в шамане, а в тех условиях, позволяющих появиться Шаману.

Шаман вполне обоснованно стал лидером в голосовании Героя года , так как он задаёт тренд.

А сегодняшний тренд — не действия, а намерения.

«Незыгарь»



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Последнее: Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля. У якутского шамана стали появляться последователи. Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений. Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан. Стоит ли говорить, что феномен якутского […]

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