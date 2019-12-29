Человеком 2019 года по версии Незыгаря стал якутский шаман.

Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля.
У якутского шамана стали появляться последователи.
Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений.
Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан.
Стоит ли говорить, что феномен якутского шамана (уже ставший народным мифом-троллингом власти) появился не случайно.
Если народ не может менять власть при помощи выборов — обязательно появится Шаман.
Якутский шаман получил свою поппулярность как троллинг власти- и местной, и центральной.
Да — это пример культуры балагана, каранвала . Пока шаман -это весело и смешно.
Но шаман вполне способен материлизоваться в силу запроса на радикализм.
Надо ли напоминать, что в российской истории было немало примеров таких «шаманов» — и чем все это заканчивалось мы тоже хорошо знаем.
Хотя дело не в шамане, а в тех условиях, позволяющих появиться Шаману.
Шаман вполне обоснованно стал лидером в голосовании Героя года , так как он задаёт тренд.
А сегодняшний тренд — не действия, а намерения.
«Незыгарь»
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Последнее: Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля. У якутского шамана стали появляться последователи. Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений. Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан. Стоит ли говорить, что феномен якутского […]
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