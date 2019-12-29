Вглядитесь в эти лица из «ЛНР»: без улыбок, старая одежда и обувь, нищета

Из двух «народных республик» на оккупированной территории Донбасса Луганская, как известно, в худшей ситуации, а за пределами «столицы» «ЛНР» люди живут в ужасающих условиях, что и подтвердило очередное фото из оккупированной Брянки.

Блогер с ником «ЛНР» (Колывано-Бджолария) разместил в Twitter фото, на котором запечатлены работники коммунальных предприятий города Брянки, который и до 2014 года был депрессивным из-за массового закрытия шахт в 90-е, а сейчас и вовсе превратился нечто совершенно ужасное.

Брянка находится почти в 50 километрах от Луганска, но разница между городами разительная.

На фото — люди, получившие к Новому году помощь продуктами; люди, которые не живут, а существуют, которые уже несколько лет работают за еду, которые забыли о многих простых человеческих радостях, которые бережно носят купленные еще в лучшие времена одежду и обувь, так как покупка обновок с их достатком — запредельные расходы.

Периферия «ЛНР» — территория предельных контрастов, где «чиновники» из оккупационной «власти» живут, утопая в роскоши, а просто народ кошмарно нищ, бесправен и низведен до статуса «говорящее орудие труда».

Впрочем, последнее — это в лучшем случае, так как в той же Брянке уровень безработицы таков, что даже такая работа с мизерной оплатой и подачками, как у людей с опубликованного блогером фото — колоссальное счастье для жителей. Брянка — ярчайший представитель таких периферийных территорий «республики».

«Мэр» города Николай Моргунов — местный «олигарх». Живет в роскоши, присматривает недвижимость в оккупированном Крыму, метит в «министерское» кресло в «правительстве» «ЛНР».

По слухам, будет «министром» культуры вместо «регионала» Сидорова. А простые горожане безумно радуются полученному в качестве новогоднего подарка пакету с дешевыми продуктами.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что и ранее простые бранковчане были и неважно одеты, и лица у них были, мягко говоря, не самые одухотворенные.

Возможно, потому депрессивные территории Луганщины так рьяно поддерживали в 2014 году «республику», поскольку люди наивно полагали, что их ждет лучшая жизнь. Но получили все того же алчного и беспринципного Моргунова.

Оказались в ситуации неопытного картежника, решившего обыграть шулера и потерявшего все.

«Донбасс никто не ставил на колени», «Даже в Африке эти пластиковые мешки уже под запретом, а в донбабве и луганде мафия продолжает их клепать сотнями тонн», «Они сами пошли на референдум..», «Если в Луганске такое с коммунальщиками происходит, то как же мне жаль Брянку…» – пишут в комментариях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля. У якутского шамана стали появляться последователи. Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений. Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан. Стоит ли говорить, что феномен якутского […]