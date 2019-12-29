И при чем тут Гончарук?!

Сейчас в информпространстве становится популярным отделять злой и непрофессиональный Кабмин от доброго и заботливого преЗедента.
Хотя на самом деле для этого нет абсолютно никаких оснований.
Вава безо всяких рефлексий возложил писюн на Конституцию и прочие законы, так что правительство у нас такое же несамостоятельное, как и, собственно, Вава.
Есть все основания надавать подсрачников Кабмину, и в то же время Гончарук вызывает что-то похожее на жалость. Ведь он не контролирует правительство. Правительством и экономикой борзо рулят из офиса преЗедента.
Политтехнологи пытаются отделить офис от правительства, делая вид, что забыли – Зеленский узурпировал беспрецедентные полномочия.
Несравнимые с полномочиями всех своих предшественников.
Зе в одно лицо сформировал большинство в парламенте, потом с его помощью назначил Кабинет министров. Это по всем признакам правительство Зеленского, а не Гончарука.
К размашистой критике правительства уже присоединились СМИ ИгорьВалерича. Даже мэмасиками жертвенных козлят обложили. Всё для того, что бы мы забыли – ответственность за 3,14дец в стране на Зеленском. И на ИгорьВалериче.
Вы мне сейчас вспомните ВикторФёдрыча с его замечательным Килей Азировым. Но даже подкаблучник Киля и тот имел больше свободы в принятии решений, чем Гончарук.
Все ошибки современного правительства – это некомпетентность Зеленского. И вся ответственность, соответственно, на нём же. Я уже молчу о кадровом вопросе, который регулярно закидывали Порошенко. Ну? И где теперь охрененные специалисты? Зеленский тоже не смог найти?
Так вот.
Именно вопреки своим полномочиям и явно их превышая, Зеленский ставил задания своим марионеткам – монобольшинству в парламенте и правительству.
Именно преЗедент публично требовал от них выполнения задач, которые так и не были выполнены.
Каких задач? Так вот же:
Внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2020 год. Срок – до 15 сентября.
Внести законопроект про рынок земли – до 1 октября. Ликвидация моратория на продажу земли – до 1 декабря.
Перевести процедуру получения всех разрешительных документов в электронную форму – до конца года.
Снизить стоимость подключения украинцев к электрическим и газовым сетям – до 1 января.
Легализовать игровой бизнес и добычу янтаря: внести законопроекты до 1 октября, принять – до 1 декабря.
Принять новую редакцию Трудового кодекса – до 1 января.
Сколько раз ещё по сто дней нужно дать?
Или уже можно выписывать Ваве пенделя животворящего?
Елена Подгорная
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