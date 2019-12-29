28 декабря боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз – штаб ООС

28 декабря оккупационнные войска на Донбассе открывали огонь восемь раз. Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.
Среди украинских военных потерь 28 декабря не было.
29 декабря оккупанты режим тишины не нарушали, добавили в штабе.
Зведення станом на 07:00 29 грудня 2019 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення28 грудня збройні формування…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 28. detsember 2019
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 28 декабря оккупационнные войска на Донбассе открывали огонь восемь раз. Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении. Среди украинских военных потерь […]
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