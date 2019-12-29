Мнение: Норвегия пристраивается к освоению сибирской нефти





Норвегия сегодня с грустью смотрит на заканчивающиеся запасы нефти, располагающиеся на шельфе Северного моря. Когда-то эти месторождения выступали главным двигателем экономического развития страны. Но с падением давления в скважинах стали исчезать надежды на светлое будущее. Поэтому сегодня Осло тактично пристраивается к освоению сибирской нефти.

Конечно, в обход России – хозяйки углеводородов на участке Северо-Комсомольского месторождения, куда целится Норвегия– этого не сделать. Но Москва не противится партнерству с североевропейским королевством. Подобное сотрудничество может послужить хорошим инструментом давления на Осло в случае спорных ситуаций. Энергетическая зависимость не позволит Норвегии жестко критиковать Россию по различным вопросам, включая геополитику.

Сотрудничество сторон на Северо-Комсомольском месторождении уже началось. «Роснефть» приступила к полноценному освоению сибирской нефти совместно с норвежской Equinor ASA. Деятельность будет вестись через общую компанию «СевКомНефтегаз». В настоящий момент идет возведение инфраструктуры для бурения скважин, прорабатываются пути транспортировки углеводородов к месту переработки.

Северо-Комсомольское месторождение огромно. Площадь составляет 1368,91 кв. км. Запасы углеводородов существенны: 168 млрд кубометров газа (и 4 млн тонн конденсата), а также 201 млн тонн нефти. Хватит всем и надолго. Остается один вопрос: будут ли США переживать за энергетическую независимость Норвегии? Введут ли санкции против Осло за участие в совместном с Россией проекте? Пока на данный счет никакой информации не поступало. Но есть предположения, что Вашингтон просто так не оставит «вольное поведение» Осло.

Кстати, стоит напомнить, что Норвегия выступала против Севморпути. Похоже, что теперь риторика в отношении СМП сменится. Осло явно не будет против транспортировки ресурсов по данному пути.

Источник: Конт

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