Биотехнолог ЮУрГУ Ирина Потороко пояснила о продуктах, которые не стоит покупать на Новый год. Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека.

В первом случае на дарах моря было обнаружено много бактерий из-за контакта с руками продавца и потребителей. Такую рыбу нельзя использовать для засола, а также готовить из нее суши. Любой продукт, который не находится в упаковке, должен подвергнуться термической обработке.

По словам Потроко, 90% данных продуктов выращиваются искусственным путем, после чего в ней намного больше жира, чем в натуральных видах. Этот фактор негативно отражается на здоровье человека, так что нельзя употреблять рыбу в большом количестве, пишет Слово и Дело.

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Последнее: Биотехнолог ЮУрГУ Ирина Потороко пояснила о продуктах, которые не стоит покупать на Новый год. Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека. В первом случае на дарах моря было обнаружено много бактерий из-за контакта с руками продавца и потребителей. Такую рыбу нельзя использовать для засола, а также готовить из […]