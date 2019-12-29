Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека

29.12.2019, 8:30, Разное

Биотехнолог ЮУрГУ Ирина Потороко пояснила о продуктах, которые не стоит покупать на Новый год. Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека.
В первом случае на дарах моря было обнаружено много бактерий из-за контакта с руками продавца и потребителей. Такую рыбу нельзя использовать для засола, а также готовить из нее суши. Любой продукт, который не находится в упаковке, должен подвергнуться термической обработке.

По словам Потроко, 90% данных продуктов выращиваются искусственным путем, после чего в ней намного больше жира, чем в натуральных видах. Этот фактор негативно отражается на здоровье человека, так что нельзя употреблять рыбу в большом количестве, пишет Слово и Дело.



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Последнее: Биотехнолог ЮУрГУ Ирина Потороко пояснила о продуктах, которые не стоит покупать на Новый год. Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека. В первом случае на дарах моря было обнаружено много бактерий из-за контакта с руками продавца и потребителей. Такую рыбу нельзя использовать для засола, а также готовить из […]

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