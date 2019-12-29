Емельяненко победил американца Джексона на турнире в Японии

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Американский генерал заявил о «разобщенности» РФ и Китая во время учений / 18 декабря
- Верховный суд США разрешил Трампу не передавать Конгрессу свои налоговые декларации / 26 ноября
- Колобков: комитет WADA не услышал позицию российских экспертов / 26 ноября
- По пути в Антарктиду, вероятно, разбился самолет ВВС Чили, на борту находились 38 человек / 10 декабря
- Стало известно о жесткой позиции РФ перед «нормандским» саммитом / 9 декабря
- Россия и Украина пришли к соглашению по газу / 19 декабря
- Зеленский с детьми позвонил Богдану, Гончаруку и Баканову. Видео / 20 декабря
- Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России / 10 декабря