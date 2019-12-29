Емельяненко победил американца Джексона на турнире в Японии

29.12.2019, 8:26, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».



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Последнее: Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».

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