Емельяненко победил американца Джексона на турнире в Японии

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».

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Последнее: Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, информирует РИА «Новости».