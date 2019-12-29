Эксперты перечислили самые ожидаемые новые автомобили в 2020 году

В 2020 году на российском и мировом рынках ожидается появления большого количества новых и интересных автомобилей. Среди элитных моделей специалисты сразу же выделили купеобразный внедорожник BMW X6, стоимость которого составит не менее 8 миллионов рублей.

Впрочем, есть и более недорогой вариант – новая версия Range Rover Evoque обойдется россиянину примерно в 3 миллиона рублей. Среди бюджетных моделей в этом сегменте выделяется Haval F7X, так как базовая модификация транспортного средства — Haval F7 — имеет большой спрос на российском рынке.

Цена новой машины – чуть более 1,5 миллиона рублей. Не стоит забывать, что в 2020 году в РФ вернется узбекский бренд Ravon с недорогой моделью R2 (Spark), которая может стать конкурентом для отечественной Lada, подытожили специалисты.

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Последнее: В 2020 году на российском и мировом рынках ожидается появления большого количества новых и интересных автомобилей. Среди элитных моделей специалисты сразу же выделили купеобразный внедорожник BMW X6, стоимость которого составит не менее 8 миллионов рублей. Впрочем, есть и более недорогой вариант – новая версия Range Rover Evoque обойдется россиянину примерно в 3 миллиона рублей. Среди […]